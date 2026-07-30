Десантники РФ раскрыли детали освобождения Шевченко

Раскрыты подробности освобождения поселка Шевченко в ДНР. Кадры публикует Министерство обороны РФ. В ходе специальной военной операции два военнослужащих подразделений специального назначения Воздушно-десантных войск Российской Федерации успешно выполнили задачу по проведению разведывательной операции в тылу противника.
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