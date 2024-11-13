Риттер: Попытки диктовать России условия по Украине обречены на провал

Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что идея будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа диктовать России условия по Украине является абсурдной и обречена на провал.
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