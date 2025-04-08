Наступление на Купянск: «закуска» Генштаба и путь к Харькову Ирина ВальковаКупянск, ключевой город на востоке Украины, по мнению военного эксперта Александра Ивановского, стал одной из приоритетных целей российского Генштаба.
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