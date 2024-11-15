Вячеслав Федорищев обратился к самарским депутатам: «Время действовать, а не рассуждать»

САМАРА, 15 ноября, ФедералПресс. В пятницу в ходе внеочередного заседания Самарской губернской думы губернатор Вячеслав Федорищев выделил основные векторы развития региона, нацеленные на прозрачность бюджетных процессов и искоренение коррупции.
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