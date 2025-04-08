Бойцы ВСУ привозили своих жен в Курскую область, заявила жительница Гуево

МОСКВА, 8 апреля, ФедералПресс. На встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном жительница села Гуево Елена Брахнова заявила, что бойцы Вооруженных сил Украины привозили в населенный пункт своих жен и вместе грабили дома местных.