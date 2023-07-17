Военное обозрение

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Многоликий Лев Зиньковский (Задов). Авантюрист, анархист, махновец, сотрудник НКВД

Многоликий Лев Зиньковский (Задов). Авантюрист, анархист, махновец, сотрудник НКВД

Лев Зиньковский (Зодов, Задов) в разные годы жизни В предыдущей статье было немного рассказано об анархисте Феодосии Щусе, который стал ближайшим соратником Нестора Махно.

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