Как вести список дел, чтобы не чувствовать себя белкой в колесе: 6 простых правил

За последнее десятилетие привычка вести списки дел заметно изменилась: вместо стремления расписать каждый шаг современные подходы предлагают более гибкое планирование, учитывающее внимание и реальные возможности человека.
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