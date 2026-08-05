Женские страсти
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Женские страсти

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Как вести список дел, чтобы не чувствовать себя белкой в колесе: 6 простых правил

Как вести список дел, чтобы не чувствовать себя белкой в колесе: 6 простых правил

За последнее десятилетие привычка вести списки дел заметно изменилась: вместо стремления расписать каждый шаг современные подходы предлагают более гибкое планирование, учитывающее внимание и реальные возможности человека.

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