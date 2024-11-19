В Орле две легковушки не разъехались на перекрёстке

В городе Орле произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Пострадал один человек. По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась 18 ноября в 18:10 на перекрёстке Московского шоссе и улицы Рощинской.
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