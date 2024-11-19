Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

102 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Господи, всего 4 миллиона! Ну на скольких детишек этого хватит?!Орловская область...
  • Наталья Середа
    Приняли, да еще от кого - от франции.В наше время в документах можно написать все что пожелаете, а потом африканская ...Почти 300 француз...
  • Виктория Иванова
    А я, грешным делом, подумала, что речь идёт о венных. Типа, на убой! 😜Почти 300 француз...

В Орле две легковушки не разъехались на перекрёстке

В Орле две легковушки не разъехались на перекрёстке

В городе Орле произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Пострадал один человек. По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась 18 ноября в 18:10 на перекрёстке Московского шоссе и улицы Рощинской.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх