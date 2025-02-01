Уничтожение танка Leopard 1A5 с ДЗ "Контакт-1" ударами FPV-дронов на оптоволокне в Константинополе (селе) на Кураховском направлении.
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Уничтожение танка Leopard 1A5 с ДЗ "Контакт-1" ударами FPV-дронов на оптоволокне в Константинополе (селе) на Кураховском направлении.
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