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Metro Москва

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Как вели себя Юрий Гагарин и другие будущие космонавты во время ВОВ

Как вели себя Юрий Гагарин и другие будущие космонавты во время ВОВ

Невыдуманные истории о том, как первые покорители космоса — Юрий Гагарин, Георгий Береговой, Константин Феоктистов и другие — проявили себя в годы Великой Отечественной войны: от оккупации и борьбы в тылу до боевых вылетов и подвигов на фронте.

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