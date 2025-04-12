Как вели себя Юрий Гагарин и другие будущие космонавты во время ВОВ

Невыдуманные истории о том, как первые покорители космоса — Юрий Гагарин, Георгий Береговой, Константин Феоктистов и другие — проявили себя в годы Великой Отечественной войны: от оккупации и борьбы в тылу до боевых вылетов и подвигов на фронте.