Завод планировали запустить в 2026 году Планы России по локализации производства микроэлектронного оборудования столкнулись с серьезным препятствием, о чем пишет mydrivers.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым