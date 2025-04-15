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Расчеты РСЗО «Ураган» рассказали о борьбе с украинскими FPV-дронами

Расчеты РСЗО «Ураган» рассказали о борьбе с украинскими FPV-дронами

Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Центр» рассказали во вторник, 15 апреля, в беседе с «Известиями» о том, как они борются с FPV-дронами противника.

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