Яндекс Практикум, Акция 1+1 при покупке курса по программированию

Акция 1+1 при покупке курса по программированию from Яндекс Практикум Terms: Распространяется на курсы: «Python-разработчик расширенный», «Java-разработчик расширенный», «Фронтенд-разработчик расширенный», «Фулстек-разработчик расширенный», «IOS-разработчик расширенный», «Android-разработчик расширенный», «Разработчик С++ расширенный» Validity period: от 03.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)