В Тюмени задержан подозреваемый в мошенничестве

В полицию города Тюмени обратилась пенсионерка 1950 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Пожилая женщина рассказала, что на её мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником компании оператора мобильной связи и сообщил, что женщине необходимо срочно продлить договор и назвать персональные данные.