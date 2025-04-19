Россиянам назвали правила грамотного завершения Великого поста

После окончания Великого поста важно грамотно вернуться к привычному рациону, чтобы помочь организму избежать стресса, заявила эндокринолог, основательница школы питания и гормонального здоровья Seeds Юлия Сидорова.
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