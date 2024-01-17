С заявлением, претендующим на сенсацию, выступило оборонное ведомство России. В сообщении пресс-службы Минобороны РФ по результатам переговоров Сергея Шойгу и его иранского коллеги Мохаммада Аштиани говорится: Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности… Вашингтон в бешенстве: Договор России и Ирана ударил НАТО под дых .