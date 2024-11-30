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В Алеппо десятки военных армии Сирии погибли в боях против террористов

В Алеппо десятки военных армии Сирии погибли в боях против террористов

Десятки сирийских военных погибли в ходе боев против террористических группировок в сирийской провинции Алеппо, 30 ноября сообщает пресс-служба командования вооруженных сил Сирийской Арабской Республики (САР) Напомним, ранее пресс-служба сирийского минобороны сообщила, что отражая атаки в провинция Алеппо и Идлиб армия Сирии нанесли атакующим серьезный урон — уничтожила десятки единиц техники и сотни террористов.

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