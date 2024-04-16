Полицейские и общественники провели профилактическую встречу с нижегородскими студентами

Представитель правоохранительного ведомства и студенты в режиме прямого диалога обсудили проблемы употребления молодежью психоактивных веществ, способы противодействия преступлениям и правонарушениям в сфере незаконного оборота наркотиков и наступающую за их совершение ответственность.
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