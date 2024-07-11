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Волшебный вкус, освежает в жару: в деревнях окрошку заливают только этим

Волшебный вкус, освежает в жару: в деревнях окрошку заливают только этим

Волшебный вкус, освежает в жару: в деревнях окрошку заливают только этим Юлия ЧелкановаВ мире настоящих русских деревень существует замечательная традиция, которая передается из поколения в поколение — готовить особенное блюдо во время жаркого лета.

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