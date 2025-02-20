«Союз 24 февраля» предложил ввести сбор с продаж зарубежных книг в России

Представители патриотического объединения литераторов «Союз 24 февраля» обратились к помощнику президента России, председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому с просьбой поддержать инициативу о введении денежного сбора с продаваемый в России книг современных зарубежных авторов.
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