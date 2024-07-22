Разогрев перед Олимпиадой: Шнайдер выиграла третий турнир в году и впервые вошла в топ-25 рейтинга WTA

Диана Шнайдер победила Александру Саснович в финале турнира WTA 250 в Будапеште и стала самой молодой теннисисткой за последние 15 лет, выигравшей по ходу одного сезона соревнования на харде, траве и грунте.
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