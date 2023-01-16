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«Росэнергоатом» заявил об отсутствии обстрелов Запорожской АЭС с начала 2023 года

«Росэнергоатом» заявил об отсутствии обстрелов Запорожской АЭС с начала 2023 года

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа выступил с заявлением о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время, прошедшее с начала 2023 года, ни разу не обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).

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