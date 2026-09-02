В Госдуме предложили открывать вечерние группы в детсадах по просьбе родителей

В Госдуме предложили открывать в детских садах дежурные группы до 20:00 по запросу от десяти семей. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков.
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