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Авторадио

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В Госдуме предложили открывать вечерние группы в детсадах по просьбе родителей

В Госдуме предложили открывать в детских садах дежурные группы до 20:00 по запросу от десяти семей. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков.

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