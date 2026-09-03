Путин разъяснил новый указ о защите бизнеса от атак ВСУ

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме объяснил новый указ, обязывающий бизнес защищать свои предприятия от атак ВСУ.
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