Джем из брусники с яблоками

Брусника – 1 кг Яблоки – 600 г Сахар – 2,3 кг Вода – 3 ½ стакана + Яблоки кислых сортов («Антоновка», «Семеренко») помойте, разрежьте на части вместе с кожицей и сердцевиной и положите в эмалированную кастрюлю.