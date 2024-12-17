Простая и надежная помощница военных, без которой никак: что такое САУ, которое часто вспоминают в новостях Ольга БезродняяСамоходные артиллерийские установки (САУ) активно применяются в современных военных действиях, но не все понимают, что это за техника.
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