Ядерный конфликт из-за незалежной все ближе, но за океаном он по-прежнему не кажется страшным Украина полагается только и исключительно на американское оружие, финансовую помощь и прочую объединенную международную поддержку под эгидой тех же США.
Ядерный конфликт из-за незалежной все ближе, но за океаном он по-прежнему не кажется страшным Украина полагается только и исключительно на американское оружие, финансовую помощь и прочую объединенную международную поддержку под эгидой тех же США.
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