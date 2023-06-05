Заноза

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Третьей мировой США не боятся: Опять морду будут бить только Европе

Третьей мировой США не боятся: Опять морду будут бить только Европе

Ядерный конфликт из-за незалежной все ближе, но за океаном он по-прежнему не кажется страшным Украина полагается только и исключительно на американское оружие, финансовую помощь и прочую объединенную международную поддержку под эгидой тех же США.

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