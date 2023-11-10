Япония вложит $13 млрд в производство своих микросхем для конкуренции с TSMC и Samsung

Министерство экономики Японии готовит субсидии на общую сумму 2 триллиона йен (13 миллиардов долларов США) для стимулирования инвестиций в индустрию микросхем в попытке вернуть себе статус крупнейшей полупроводниковой державы.
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