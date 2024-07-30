В Сургуте хирурги удалили у мужчины редкую опухоль мозга с волосами внутри

В Сургутской травматологической больнице нейрохирурги провели уникальную операцию, удалив у 35-летнего мужчины редкую опухоль мозга, в которой были волосы и фрагменты тканей, об этом сообщил глава окружного депздрава Алексей Добровольский.
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