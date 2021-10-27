Бизнесмены «пошли против» Путина и захотели сделать поголовной вакцинацию в России

Русская планетаПолитикаБизнесмены «пошли против» Путина и захотели сделать поголовной вакцинацию в РоссииРоссийский торговый бизнес предложил властям сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всех.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей"тотальная вакцинация позволит эффективнее бороться с инфекцией" - пусть бизинисмэны посмотрят на статистику по вакцинированию и заболеваемости коронавирусом в Монголии, Сингапуре, Камбодже, Новой Зеландии, ну и Израиле...Комментировать
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