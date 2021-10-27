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Бизнесмены «пошли против» Путина и захотели сделать поголовной вакцинацию в России

Бизнесмены «пошли против» Путина и захотели сделать поголовной вакцинацию в России

Российский торговый бизнес предложил властям сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всех.

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Андрей
"тотальная вакцинация позволит эффективнее бороться с инфекцией" - пусть бизинисмэны посмотрят на статистику по вакцинированию и заболеваемости коронавирусом в Монголии, Сингапуре, Камбодже, Новой Зеландии, ну и Израиле...

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