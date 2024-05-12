15 человек, которые не смогли разгадать простые вещи. Понадобилась "помощь зала"

Загадочные и непонятные штуки - это не обязательно какие-то сложные приборы и приспособления. Иногда это что-то очень простое на вид, но то, что вы никак не можете объяснить, особенно если оно найдено в каком-то неподходящем месте.
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