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Военное обозрение

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Рогов: ВСУ перебрасывают на Харьковское направление дополнительные бригады с танками Leopard

Рогов: ВСУ перебрасывают на Харьковское направление дополнительные бригады с танками Leopard

Киевское руководство изыскивает возможности хоть как-то приостановить длящееся уже несколько дней наступление группировки войск «Север» ВС РФ на северо-востоке Харьковской области.

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