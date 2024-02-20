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«РВ»: противник бросил в бой резервы и танки Leopard под Марьинкой

РИАМО - 20 фев. Российские войска заняли более половины населенного пункта Победа под Марьинкой, ВСУ бросили в бой свои резервы и танки Leopard, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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