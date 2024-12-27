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ВСУ пытались ударить по спиртовому заводу под Тулой

ВСУ пытались ударить по спиртовому заводу под Тулой

Враг атаковал объект два раза. Однако силы ПВО успешно отразили удар.В ночь на 27 декабря ВСУ пытались нанести очередной удар по объектам России.

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