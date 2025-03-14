Bild: США готовятся к выводу войск из Европы по требованию Путина

Отношения России и США откатываются к периоду президента СССР Михаила Горбачева, и сейчас Вашингтон готовится к выводу американских войск из Европы, сообщает газета Bild, ссылаясь на высокопоставленные источники, передает «Лента.
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