Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Bild: США готовятся к выводу войск из Европы по требованию Путина

Bild: США готовятся к выводу войск из Европы по требованию Путина

Отношения России и США откатываются к периоду президента СССР Михаила Горбачева, и сейчас Вашингтон готовится к выводу американских войск из Европы, сообщает газета Bild, ссылаясь на высокопоставленные источники, передает «Лента.

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