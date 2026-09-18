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Европлан собирает заявки на облигации от 5 млрд рублей

Европлан собирает заявки на облигации от 5 млрд рублей

Облигации «Европлана» с номиналом 1000 рублей и купонным периодом 30 дней будут погашаться амортизационными частями, ориентир ставки 1-го купона — не выше 15,25% годовых.

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