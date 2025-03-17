Прыжки в Сербии

Алексей Горшков

Опять попытка "Цветной революции"... Как уже всё ПРЕДСКАЗУЕМО - "на фотографии видны уши фотографа"! Уже ясно, что интересант - западный мир, "одеяло" главенства над которым во время СУМЯТИЦЫ в США пытается Великобритания "перетянуть"! Суть этих революций: руками СВОИХ граждан раскачать ситуацию у ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО конкурента Запада во главе с Великобританией! Британцы, шире - англосаксы, ещё шире - Запад - сейчас ... не сказать, чтобы проигрывают, а просто "ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ"! НАТО и ЕС под эгидой англосаксов уже показали европейцам свою НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ !!! Англосаксонский мир, ПОБЕДИВШИЙ ВСЕХ В ХХ ВЕКЕ, уже "выдохся"! А ведь ХХ век был ИХ ТРИУМФОМ: из ВСЕХ МИРОВЫХ ИМПЕРИЙ осталась ТОЛЬКО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ !!! Российская, Германская, Австро-Венгерская, Османская, даже Китайская - БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ !!! Но и ДО ХХ веки были "тренировки", разной степени успешности: Великая Французская революция, не уверен - но очень похоже, что наша пугачёвщина, совершенно определённо - убийство Павла I, буза декабристов, "Весна народов" середины XIX века, сдаётся мне, что и наша пореформенная возня 1860-х... А ПОСЛЕДНИЕ ПОПЫТКИ "Цветных революций" - это уже АГОНИЯ, "последний выдох господина Пэ-Же"! По-моему - ОЧЕВИДНО некоторое ВЫРОЖДЕНИЕ самОй западной мысли! Если ранее их принципом было: "Работает - значит эффективно", то сейчас очевидно, что "засбоило" - уже не "тянет", НО(!) они почему-то - видно от неспособности думать - не видят, что это уже ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ !!! Допустим: Майдан на Украине "прошёл" - значит надо действовать ПО ТЕМ ЖЕ "ЛЕКАЛАМ "! Но в Белоруссии, Гонконге, Венесуэле, Боливии, Грузии, даже уже в Словакии попытка была - это УЖЕ не сработало - а тактику они НЕ СОВЕРШЕНСТВУЮТ !!! Даже безмозглые вирусы гриппа как-то мутируют, приспосабливаясь к изменениям, а эти - ПРОСТО ТУПО В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ, НЕ СВОРАЧИВАЯ, ПРУТ !!! Понятно, что это всё ДЕКОРАТИВНЫЕ ФИГУРЫ какого-то DEEP STATE ("глубинного государства"), но и НАСЧЁТ ЕГО МЫСЛИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЖЕ ВОЗНИКАЮТ СОМНЕНИЯ !!! Разве будет РАЗУМНАЯ, тем более - ТАЙНАЯ - СТРУКТУРА такими ИДИОТАМИ прикрываться - что, ума не хватает кого-то ПОПРИЛИЧНЕЕ найти - не так позориться?! Привыкли над Эрдоганом ржать - типа он Османскую империю возрождает! А он лишь СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД НА ВОЗРОЖДЕНИЕ НЕАНГЛОСАКСОНСКИХ ИМПЕРИЙ ОТРАЖАЕТ !!! Лично я считаю, что в плане пересмотра "от балды" созданных по результатам Первой Мировой войны её победителями государств и границ, типа "мин замедленного действия" - Судетской области, Украины или Сирии - позиция Эрдогана подлежит изучению, а не огульному осмеянию! Кое-что в его мнении адекватное есть! Мне кажется, что возродится что-то похожее на бывшие империи, только БЕЗ МОНАРХИЙ !!! В истории один век - мелочь, и некоторые бывшие империи (Российская, Китайская, Османская) возрождаются - может, и новом виде...