Фәрит Габделганиев Биектау районында өч предприятиедә булды һәм эшмәкәрләр белән очрашты

Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил, ТР Рәисе ярдәмчесе Фәрит Габделганиев бүген Биектау муниципаль районына эш сәфәре кысаларында өч сәнәгать предприятиесендә булды һәм эшмәкәрләр белән очрашу үткәрде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии