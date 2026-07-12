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Сергачев о свадьбе: «Группа «Мираж» выступала, обожаю их. В моем детстве папа включал Игоря Талькова, «Бутырку» и Михаила Круга в машине – я все это впитал»

Защитник « Юты » Михаил Сергачев в своем блоге на Спортсе’’ рассказал, кто пел на его свадьбе. Российский хоккеист расписался со своей супругой Елизаветой в 2021 году, но празднование организовали в 2026-м.

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