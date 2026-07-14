Мягкий сенсор позволил роботам реагировать на прикосновения без электроники

Исследователи из Национального университета Сингапура разработали датчик, который позволяет мягким роботам чувствовать прикосновение и немедленно реагировать на него — без какой-либо электроники, компьютеров или внешнего питания.
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