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Мягкий сенсор позволил роботам реагировать на прикосновения без электроники

Мягкий сенсор позволил роботам реагировать на прикосновения без электроники

Исследователи из Национального университета Сингапура разработали датчик, который позволяет мягким роботам чувствовать прикосновение и немедленно реагировать на него — без какой-либо электроники, компьютеров или внешнего питания.

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