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  • Nina Roytvarf (Чёрная)
    Он уже даже и ведет себя скромнее, даже накал риторики снизился.. Уже стало ясно, что  Иран абсолютно беззащитен пере...Пезешкиан после и...
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Глава МИД Арагчи: Иран узнал о возможной израильской атаке накануне удара

Глава МИД Арагчи: Иран узнал о возможной израильской атаке накануне удара

Тегеран узнал о возможной атаке Израиля по территории Ирана накануне удара. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи, информирует агентство Mehr.

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