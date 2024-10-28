Глава МИД Арагчи: Иран узнал о возможной израильской атаке накануне удара

Тегеран узнал о возможной атаке Израиля по территории Ирана накануне удара. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи, информирует агентство Mehr.
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