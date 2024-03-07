Рядовой Миршод Жураев из Ивановской области погиб в зоне СВО

Губернатор выразил соболезнования семье военнослужащего.В Ивановской области состоялось прощание с рядовым Миршодом Жураевым, который погиб в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона.
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