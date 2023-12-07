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На пальцах... про"заморозку", разговоры-переговоры и челночную дипломатию... или берегите свои нервы

На пальцах... про"заморозку", разговоры-переговоры и челночную дипломатию... или берегите свои нервы

На всякий случай ещё раз давайте проговорим некоторые вещи, чтобы внезапная реальность потом не била отечественных комментаторов так, как бьёт последние полтора года хохлов, евродурку и пиндосов.

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Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
аффтур тебе нужно срачно по Е- балу выписать, говнюк замаскированный!!!!!
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7 час.
лл
лина любимцева
Когда НАРОД и ВЛАСТЬ ЕДИНЫ, то и толк будет. А когда власть кулуарно все решает, тихонько, между приемами кебабов, ничего хорошего не будет. Так что, дергайтесь теперь ВЫ!! Народ не согласен с вашей догмой. Судя по результатам голосования!! СУКУ НУЖНО ДОБИВАТЬ!!.... Так что -  ПШЛИ ВОН, ПСЯ КРЭВ!!
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4 час.
Генрих
Автор-то с гнильцой...
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2 час.

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