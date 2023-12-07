На пальцах... про"заморозку", разговоры-переговоры и челночную дипломатию... или берегите свои нервы

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лина любимцева

Когда НАРОД и ВЛАСТЬ ЕДИНЫ, то и толк будет. А когда власть кулуарно все решает, тихонько, между приемами кебабов, ничего хорошего не будет. Так что, дергайтесь теперь ВЫ!! Народ не согласен с вашей догмой. Судя по результатам голосования!! СУКУ НУЖНО ДОБИВАТЬ!!.... Так что - ПШЛИ ВОН, ПСЯ КРЭВ!!