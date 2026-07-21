Армянские помидоры и рыба не нужны Европе, обещания Пашиняна оказались ложью Армянские фермеры объявили забастовку и перекрыли .
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Армянские помидоры и рыба не нужны Европе, обещания Пашиняна оказались ложью Армянские фермеры объявили забастовку и перекрыли .
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