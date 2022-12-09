ЧМ-2022 Нидерланды – Аргентина 9 декабря: где и во сколько посмотреть трансляцию

Царьград рассказывает, где и когда можно посмотреть матчи четвертьфинала мундиаля.Сегодня вечером, 9 декабря, состоится матч между сборными Нидерландов и Аргентины в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу – 2022, который проходит в Катаре.