Царьград

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ЧМ-2022 Нидерланды – Аргентина 9 декабря: где и во сколько посмотреть трансляцию

ЧМ-2022 Нидерланды – Аргентина 9 декабря: где и во сколько посмотреть трансляцию

Царьград рассказывает, где и когда можно посмотреть матчи четвертьфинала мундиаля.Сегодня вечером, 9 декабря, состоится матч между сборными Нидерландов и Аргентины в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу – 2022, который проходит в Катаре.

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