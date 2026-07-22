Депутат Госдумы и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала скандальную заявку академии Евгения Плющенко на государственный грант в размере 24,1 миллиона рублей для проведения ледового шоу.
Спортивные амбиции и бюджетные деньги: как Ирина Роднина красиво попыталась разделить «своё» и «чужое»
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Juri дедов
У неё ещё есть гражданство Америки. Вопрос: на чьей она стороне?
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1 м.
Галина
Эту курву гнать в три шеи из страны,,, она гражданка америки и также России... Все выставляет свое мнение то по пенсионерам - большую пенсию получают и не законно, то бензин ее не интересует так как ее возит служебная маши не только в думу и обратно но и по магазинам, то по СВО высказалась, то в защиту наших бегунов артистов и артисточек за границу с полной их поддержкой, теперь в защиту Плющенко.... Кто следующий.... неизвестно пока... Там всю Думу-дуру разогнать по полной программе на СВО с изъятием всего движимого, недвижимого и счетов у всех и их родных и детей не только в РОССИИ но и за рубежом, а там не мало..... Все приобретено непосильным трудом за наши налоги.... Дальше продолжать не буду....
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1 м.
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