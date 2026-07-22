Спортивные амбиции и бюджетные деньги: как Ирина Роднина красиво попыталась разделить «своё» и «чужое»

Галина

Эту курву гнать в три шеи из страны,,, она гражданка америки и также России... Все выставляет свое мнение то по пенсионерам - большую пенсию получают и не законно, то бензин ее не интересует так как ее возит служебная маши не только в думу и обратно но и по магазинам, то по СВО высказалась, то в защиту наших бегунов артистов и артисточек за границу с полной их поддержкой, теперь в защиту Плющенко.... Кто следующий.... неизвестно пока... Там всю Думу-дуру разогнать по полной программе на СВО с изъятием всего движимого, недвижимого и счетов у всех и их родных и детей не только в РОССИИ но и за рубежом, а там не мало..... Все приобретено непосильным трудом за наши налоги.... Дальше продолжать не буду....