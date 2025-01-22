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Царьград

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РНКБ внедряет системы контроля в 8 школ Севастополя для 10 тыс. детей

РНКБ внедряет системы контроля в 8 школ Севастополя для 10 тыс. детей

Крымский банк РНКБ начинает установку систем контроля питания в школах Севастополя. 8 учебных заведений уже подключены к проекту, охваченному 220 тыс.

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