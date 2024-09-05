Яровая заявила, что США причастны к «болезни X»

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая высказалась о «болезни X». Об этом пишет RT. Она отметила, что обеспокоена тем, что понятием «болезнь X» человечество приучают психологически к мысли о том, что в современном мире должна появиться новая болезнь, которая почему-то унесёт большую часть человечества.