Яровая заявила, что США причастны к «болезни X»

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая высказалась о «болезни X». Об этом пишет RT. Она отметила, что обеспокоена тем, что понятием «болезнь X» человечество приучают психологически к мысли о том, что в современном мире должна появиться новая болезнь, которая почему-то унесёт большую часть человечества.
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