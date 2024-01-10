Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые прибыл на Чукотку с рабочей поездкой. Соответствующую информацию распространил ТАСС.
Президент России Путин впервые прилетел на Чукотку с рабочей поездкой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Zakharov
Скорее наоборот амеры претендуют на большую часть Берингова моря с его богатствами.Первое лицо государства должен увидеть это своими глазами.
Ответить
12 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Агент ЦРУ Горбачев с агентом ЦРУ Шеварнадзе, продали Берингово море америкосам.Теперь Путину остается сидеть на берегу Берингова моря и ждать золотую рыбку, возможно рыбка вернет это море, если хорошо попросит.
Ответить
11 час.
лл
лина любимцева
.. проверить, как там золотоносные шахты поживают?!!!
Ответить
10 час.
Свежие комментарии