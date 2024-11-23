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Русское оружие

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📹❗️Весьма редкий и дефицитный целевой объект оказался в радиусе поражения планирующих ФАБов, сошедших с узлов подвески Су-34НВО на Северском операционном направлении.

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