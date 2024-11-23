📹❗️Весьма редкий и дефицитный целевой объект оказался в радиусе поражения планирующих ФАБов, сошедших с узлов подвески Су-34НВО на Северском операционном направлении.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹❗️Весьма редкий и дефицитный целевой объект оказался в радиусе поражения планирующих ФАБов, сошедших с узлов подвески Су-34НВО на Северском операционном направлении.